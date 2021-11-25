DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rus basını, BAE Veliaht Prensi Nahyan’ın Ankara ziyaretini nasıl gördü?
Kara Cuma indirimi bitti mi? Black Friday son gün ne zaman? Trenyol, Hepsiburada indirimleri ne zaman bitiyor?
5. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi yasalaştı
Aksaray'da korkutan gelişme! Yer altı suyu çekildi, yüzey yarıkları oluştu
Avrupa'nın 8 dev kulübü Kerem Aktürkoğlu için geliyor!
Merakla beklenen fuar açıldı: 1 milyarlık iş hacmi bekleniyor
Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne zaman geçerli? Mazota indirim ne zaman gelecek?
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
İstanbul'a yeni nesil ailece eğlence köyü kuruluyor
Milan, Atletico Madrid deplasmanından 3 puanla dönüyor
Merkez Bankası'ndan ''BAE ile anlaşma'' açıklaması
2021 Ankara'ya kar ne zaman yağacak? 2022 Ankara'da kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağışı var mı?
Makro stratejistinden Bitcoin’de “Mutlu Son” senaryosu
Ankara'ya kar yağacak mı? Ankara'ya ne zaman kar yağacak? 2021-2022 Ankara kar tahmini
Asgari ücrette 5 formül: AGİ ve hesaplama tablosuna dikkat

TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'ndan ''BAE ile anlaşma'' açıklaması

Merkez Bankası'ndan ''BAE ile anlaşma'' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında imzaların mutabakat sonrası yapılan açıklamada iki ülkenin iş birliğinin geliştirileceği vurgulandı.

1 Saat Önce
2021-11-25 09:28:42
Merkez Bankası'ndan ''BAE ile anlaşma'' açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan yatırımları kapsayan bir dizi anlaşmaya imza attılar.

Ticaret, enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar ilgili bakanlarca imza altına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş