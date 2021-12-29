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Merkez Bankası’ndan altın hesabını TL'ye çevirene destek!

Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin Merkez Bankası tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

17 Dakika Önce
2021-12-29 07:11:18
Merkez Bankası’ndan altın hesabını TL'ye çevirene destek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilebilecek.

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Ancak vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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