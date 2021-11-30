Merkez Bankası’nda üst düzey isim görevden ayrıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yeni bir görevden ayrılma yaşandı.

Bloomberg HT'nin haberine göre TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.

Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı. Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.

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