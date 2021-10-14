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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınması sonrası dolarda tarihi zirve

Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınması sonrası dolarda tarihi zirve

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliklerinin ardından dolar hızla yükselişe geçti.

9 Saat Önce
2021-10-14 08:35:45
Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınması sonrası dolarda tarihi zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerinin ardından dolar 9.18'in üzerini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro kuru da 10.66'nın üzerini test etti. Gram altın da 526.42 lira seviyesine yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan atama kararıyla, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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