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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

17 Saat Önce
2021-10-14 00:39:39
Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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