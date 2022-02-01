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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi

Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamında bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 Dakika Önce
2022-02-01 16:32:49
Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi

TCMB'nin 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', 'Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' ve 'Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi Hesapları Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle, altın hesapları, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin maddelere yeni bir bent eklendi. Eklenen bent ile Merkez Bankası, bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

YURT DIŞINDAKİ TÜRKLER YUVAM HESABI AÇABİLECEK

Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Türkiye'deki hesaplarını TL'ye dönüştürülebilecek. Yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi hesaplarıyla işlem gerçekleştirilecek. Dolar, euro ve sterlin cinsi hesaplarını TL'ye dönüştüren Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanabilecek.

Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek. Vade sonunda hesap sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek. .

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