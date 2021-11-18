Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | MB faizleri ne kadar indirdi? Banka kredi faizleri düşer mi? Merkez Bankası Kasım ayı PPK toplantısında çıkan faiz kararını duyurdu. Buna göre Merkez Bankası Eylül ayında başladığı faiz indirimine devam etmiş oldu. Merkez Bankası Kasım ayında faizleri 100 baz puan indirme kararı aldı. MB'nin faiz indirimi kararı sonrası vatandaşlar banka kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğine odaklanmış durumda.

TCMB Para Politikası Kurulu, 18 Kasım Perşembe günü kasım ayı ayı faiz kararını vermek için toplandı. Piyasaların ve vatandaşların gözü toplatnıdan çıkacak faiz kararına odaklanmıştı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Piyasaların da beklentisi doğrulturusunda Merkez Bankası politika faizinde indirime gitti.

MB faizleri ne kadar indirdi?

Merkez Bankası 18 Kasım'da yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi kararı çıktı. MB faizleri 100 baz puan indirme kararı aldı. TCMB, Ekim ayındaki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmişti.

Banka kredi faizleri düşer mi?

Bankadan kredi çekmek isteyen ancak yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalan vatandaşların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmıştı. Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu indirim banka keredi faizlerine yansıyabilir. Ancak indirimin kredi fazilerine yansıması için yurt içindeki diğer ekonomik göstergeler de etkilidir. Bir de faiz indiriminin büyüklüğü de banka kredi faiz oranlarına yansıyıp yansımayacağını etkiler. Küçük faiz indirimlerinin kredi faizlerine yasıması uzun sürebilir.

Konut kredisi faizleri düştü mü?

Kamu bankalarından konut kredisi faizlerinde indirim kararı geldi. Konut kredi faizleri 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı için % 1,29, 1 milyon TL üstü için ise % 1,34 faiz oranları uygulanacak. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi; "22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır."

Halkbank konut kredisi: 1,38'den 1,29'a geriledi.

Ziraat Bankası konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

VakıfBank konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

Para Politikası Kurulu (PPK) nedir, kimlerden oluşur, nasıl karar alır?

Para Politikası Kurulu (PPK), para politikası kararlarının alındığı organdır.

PPK'nın yapısı Merkez Bankası Kanununun 22/A maddesinde düzenlenmektedir. Bu madde uyarınca, PPK, Başkanın başkanlığı altında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak bir üyeden oluşur. Atanacak üyenin para politikası konusunda çalışmalarının bulunması ve ekonomi, işletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde akademik unvana sahip, görevi ile ilgili alanda en az on yıl çalışmış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği görevi sona erenlerin PPK üyeliği de sona erer.

PPK toplantılarında gündem, Başkanlıkça düzenlenir. Üyelerin gündem dışı görüşülmesini istedikleri hususlar, Başkanın da katılması halinde aynı toplantıda gündeme alınır ve görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantı gündemine alınmasına karar verilebilir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılmasıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler. Diğer bir deyişle, Merkez Bankasının politikaları, PPK tarafından belirlenir. PPK hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, paramızın iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri alır. Merkez Bankasının temel politika aracı olan faiz oranları bu toplantıda belirlenir.

PPK, faiz kararını alırken geniş bir veri setini dikkate alır. Karar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde Kurulu bilgilendirir.

Ön hazırlık ve toplantıların ardından, PPK Toplantı Kararı alınır. Kurul, faiz kararını oylama yoluyla alır. Toplantı kararı saat 14.00'te kararın kısa bir açıklaması ile ilan edilir. Kurul'un ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde yayımlanır.

PPK, faiz kararları alınırken, orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.