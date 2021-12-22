Merkez Bankası ilk dolar kurunu açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Dolar kurunun seviyesi 12,3480 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı.

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıkladı.

EURTRY için alış kuru 13,9125, satış kuru 13,9376 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.