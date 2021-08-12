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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası arasında anlaşma

Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası arasında anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Kore Merkez Bankası ile yapılan 17,5 milyar liralık ikili para takası (swap) anlaşmasının, iki ülke arasındaki ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacı taşıdığı bildirildi.

15 Dakika Önce
2021-08-12 16:29:36
Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası arasında anlaşma

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TCMB'den yapılan açıklamada, Kore Merkez Bankası ile Türk lirası-Kore wonu swap anlaşmasına imza atıldığı, anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Anlaşmanın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Kore Merkez Bankası Başkanı Juyeol Lee, tarafından imzalandığı aktarılan açıklamada, swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında azami 17,5 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşma geçerlilik süresinin bugünden itibaren 3 yıl olduğu, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabileceği vurgulanarak, "Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik olarak mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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