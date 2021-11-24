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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

2 Saat Önce
2021-11-24 18:20:52
Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan görüşmesi sonrasında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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