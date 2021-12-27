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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,4373 TL olduğu açıklandı.

57 Dakika Önce
2021-12-27 11:37:14
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu. Türk Telekom

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından dolar alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL, euro ise alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL olarak açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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