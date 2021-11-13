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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası Faizleri İndirecek Mi? Merkez Bankası Toplantısı Ne Zaman?

Merkez Bankası Faizleri İndirecek Mi? Merkez Bankası Toplantısı Ne Zaman?

Yatırımcının gözü kulağı Merkez Bankasının gerçekleştireceği toplantıya çevrilmiş durumda. Merkez Bankası’nın son toplantıda aldığı 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar yükselerek 10 liraya kadar yükseldi. Gözlerini Kasım ayı toplantısından çıkacak yeni karara çeviren vatandaşlar arama motorlarında Merkez Bankası Toplantısı Ne Zaman? Merkez Bankası Faizleri İndirecek Mi?” sorularına yanıt armamaya başladı. Merkez Bankası’nın toplantısına ilişkin detaylar haberimizde…

3 Saat Önce
2021-11-13 15:11:41
Merkez Bankası Faizleri İndirecek Mi? Merkez Bankası Toplantısı Ne Zaman?

Dolar kurunda yaşanan tarihi yükseliş, ülkenin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Başta yatırımcılar olmak üzere herkes dolar kurunun hangi seviyelere kadar yükseleceğini merak etmeye başladı.

Bilindiği üzere 21 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında 200 baz puanlık bir faiz indirimine gidilmişti. Alınan kararın ardından dolar sert yükselişlerle birlikte 10 lirayı gördü. Şimdi ise gözler Kasım ayında düzenlenecek olan TCMB toplantısında. Toplantıdan çıkacak olan faiz kararına göre döviz kurunun yeniden pozisyon alması bekleniyor.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) KASIM AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir önceki Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 21 Ekim 2021 tarihinde düzenlemiş ve 200 baz puan faiz indirimine gitmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni toplantısını 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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