Merkez Bankası faizi indirince banka kredi faizleri ne kadar düşecek? Konut kredisi faizleri ne zaman düşer? Merkez Bankası 23 Eylül'de yapılan Para Politikası Toplantısı'nda 100 baz puan faiz indirimine karar verdi. Faizler uzun süre yüzde 19 bandında yer alıyordu. 100 baz puan indirimle birlikte politika faizi yüzde 18'e çekildi. Peki vatandaşı ilgilendiren banka kredi faizlerinde ne gibi bir değişiklik olacağı merak ediliyor. Peki konut kredisi faizleri ne zaman düşer?

Merkez Bankası 23 Eylül'de yapılan Para Politikası Toplantısı'nda faiz kararını açıkladı. MB uzun süreden sonra faizlerde indirime gitti. MB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. Politika faizinde yaşanan indirimden sonra vatandaşlar kredi faiz oranlarında nasılş bir düşüş olacağını merak ediyor. Peki Merkez Bankası faizi indirince banka kredi faizleri ne kadar düşecek? Konut kredisi faizleri ne zaman düşer?

Banka kredi faizleri ne kadar düşecek?

Merkez Bankası'nın faizlerde yüz baz puan indirimi banka kredi faiz oranlarına yansıyacak. Bu yansımanın ne zaman olacağı ve ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde bankalar yeni faizlendirme oranlarını açıklayabilir.

Konut kredisi faizleri ne zaman düşer?

Konut kredisi faiz oranlarının da önümüzdeki haftalarda aşağı yönlü bir düşüş olması bekleniyor. Ancak düşüşün ne oranda olacağı henüz bilinmiyor.

2021 Eylül Ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu?

Faiz Oranı Toplam Maliyet Aylık Taksit

Akbank %1,37 308.335 TL 2.554 TL

Ziraat Bankası %1,37 308.164 TL 2.554 TL

Yapı Kredi %1,37 308.464 TL 2.554 TL

İş Bankası %1,38 310.083 TL 2.565 TL

Halkbank %1,41 313.988 TL 2.599 TL

Garanti BBVA %1,46 320.842 TL 2.657 TL

ING %1,49 324.862 TL 2.691 TL

ICBC Turkey %1,89 382.308 TL 3.170 TL

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.