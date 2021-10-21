Piyasalar Merkez Bankası'nın kritik faiz kararına odaklanmış durumda. Anketlerden çıkan sonuçlara göre bir çok ekonomist Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğini düşüyor. Kararın açıklanmasına sayılı saatler kala bankadan kredi çekmek için bekleyen vatandaşlar da Merkez Bankası faizi indirince banka kredi faizleri düşer mi? Konut-ev kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşer mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Merkez Bankası faizleri indirirse ne olur?

Piyasalar Merkez Bankası'nın kritik faiz kararına odaklanmış durumda. Anketlerden çıkan sonuçlara göre bir çok ekonomist Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğini düşüyor. Kararın açıklanmasına sayılı saatler kala bankadan kredi çekmek için bekleyen vatandaşlar da Merkez Bankası faizi indirince banka kredi faizleri düşer mi? Konut-ev kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşer mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Merkez Bankası faizleri indirirse ne olur?

Merkez Bankası uzun süre aradan sonra Eylül ayında politika faizini 100 baz puan aşaği çekerek faizleri yüzde 18'e indirmişti. Bu gelişme piyasalarda faiz indirimlerinin başlangıcı olarak algılandı. Merkez Bankası'ndan aylar sonra gelen faiz indirimi hamlesi vatandaşları da heyecanlandırdı. Bankadan konut kredisi, ihtiyaç kredisi, araç kredeisi çekmek isteyenler yüksek faizler nedeniyle bu isteklerini sürekli erteliyor, MB'nin faiz indirimine gitmesini bekliyordu. Merkez'den gelen son hamle sonrası faizler düştü mü sorusu en çok sorulan soruların başında geliyor.

Merkez Bankası faizi indirince banka kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı öncesi ekonomistlerin çoğu Merkez'den yine faiz indirimi geleceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu indirim banka keredi faizlerine yansıyabilir. Ancak faiz indiriminin büyüklüğü burada en önemli faktör. Küçük faiz indirimlerinin kredi faizlerine yasıması uzun sürebilir.

Konut-ev kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse konut kredisi (ev kredisi) faizleri, ihtiyaç kredisi faizleri, araç kredisi faizleri de düşebilir. Ancak bu düşüş hemen kredilere yanısmaz. Piyasanın faiz oranlarını benimsemesi için biraz süre geçmesi gerekiyor.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını 21 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı saat 14.00 gibi açıklanacak.

Merkez Bankası faiz indirir mi?

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Konut kredisi faizi düştü mü?

Merkez Bankası'nın Ekim ayı kritik faiz toplantısı 21 Ekim'de gerçekleşecek. Alınan kararkar saat 14.00'te piyasa duyurulacak. Merkez Bankası Eylül ayında fazileri 100 baz puan indirmişti. Bu indirimin ardından banka kredi faizlerinde de indirim oluşmaası beklenmişti ancak indirim göz çarpar şekilde henüz gerçekleşmedi. Ekim ayı toplantısında ne karar çıkacağı ise piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası konut kredilerinde ciddi bir düşüş görülmedi. Ekim 2021 itibari ile en düşük faizli konut kredisi faizi yüzde 1,37 oranında. 1,37 faiz oranına göre 10 yıl vade ile 300 bin TL kredi çeken bir vatandaş toplam 615.555,20 TL para ödemesi yapacak.

İşte 1.37 faiz oranına göre 300.000 TL'lik kredinin 10 yılda toplam maliyeti;

Faiz: 1.37

Vade: 10 yıl

Kredi Tutarı:300.000,00 TL

Toplam Faiz:312.955,20 TL

Ort. Ekspertiz Ücreti:1.100,00 TL

Banka Tahsis Ücreti:1.500,00 TL

Toplam Ödeme:615.555,20 TL

Konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı ne kadar?

Akbank Konut Kredisi %1,37

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,48 - %1,80

İş Bankası Konut Kredisi %1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,39

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,61 - %1,69

Anadolubank Konut Kredisi %1,85

Burgan Bank Konut Kredisi %2,00

DenizBank Konut Kredisi %1,68

Fibabanka Konut Kredisi %1,72 - %1,77

Halkbank Konut Kredisi %1,38

HSBC Konut Kredisi %1,99

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %1,89

ING Konut Kredisi %1,52 - %1,58

Para Politikası Kurulu Kararları nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.

Üyeler

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Mustafa Duman

Taha Çakmak

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Prof. Dr. Yusuf Tuna

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.