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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası faizi indirecek mi? İşte ekonomistlerin tahmini

Merkez Bankası faizi indirecek mi? İşte ekonomistlerin tahmini

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası'nın faizi indireceğini düşünüyor.

2 Saat Önce
2021-10-15 15:20:46
Merkez Bankası faizi indirecek mi? İşte ekonomistlerin tahmini

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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