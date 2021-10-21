Merkez Bankası faizi indirdi mi? MB faizi ne kadar indirdi? Banka kredi faizleri düştü mü?

Merkez Bankası faizi indirdi mi? MB faizi ne kadar indirdi? Merkez Bankası'nın kritik faiz kararına odaklanmışken banka faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirdi. Bu karardan sonra vatandaşlar da banka kredi faizleri düştü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına dair detaylar...

Merkez Bankası faizi indirdi mi? MB faizi ne kadar indirdi? Merkez Bankası'nın kritik faiz kararına odaklanmışken banka faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirdi. Bu karardan sonra vatandaşlar da banka kredi faizleri düştü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına dair detaylar...

Merkez Bankası'ndan flaş faiz indirimi açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. 16 ay sonra gelen 100 bbaz puan faiz indiriminin ardından Merkez Bankası Ekim ayında da 200 baz puan faiz indirimine gitti.

Faiz anketi

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.