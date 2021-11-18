Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Piyasa, hangi senaryoya ne tepki verir?

Trükiye'de gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün gerçekleştirceği toplantıya çevrildi. Piyasa hangi senaryoya nasıl tepki verir; ekonomistler ne bekliyor, iş dünyası ne istiyor?

Dünya Gazetesinde yer alan habere göre, Türk Lirası'nda değer kaybı akıl almaz şekilde sürüyor. Soluksuz yükselen dolar/TL'de tarihi zirve 11'lere dayanırken, Euro/TL 12,40 seviyelerini gördü.

Ve gözler bir kez daha Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu'nun önünde üç senaryo olsa da ağırlıklı beklenti faiz indiriminin devam edeceği yönünde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz mesajı' bu beklentileri güçlendirdi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında "Bu faiz belasını milletin sırtından atacağız. Milleti faize ezdiremeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı çıkışında gazetecilerin faiz kararı sorusu üzerine ise "Merkez Bankası bağımsız değil mi hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz bırakın da bağımsız olarak kararını versin" yanıtını verdi.

PİYASA, HANGİ SENARYOYA NE TEPKİ VERİR?

'Bağımsız Merkez Bankası'nın önünde 3 senaryo var. Yüzde 16 seviyesindeki politika faizini sabit bırakabilir yani bu toplantıyı pas geçebilir, faiz artırabilir ya da beklentilere paralel faiz indirebilir.

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, kararın küresel anlamda hem doların değerinin hem de on yıllık faizlerin yukarı gittiği yerde gelmesinin kritik olduğunu kaydederek piyasa beklentisi 50-150 baz puan indirim yönünde olduğunu hatırlattı, ancak Merkez Bankası'nın da çoğu zaman piyasa beklentisinin dışında olabildiğini de vurguladı.

Kuru, artırım ihtimalinin sıfıra yakın seviyede olduğuna dikkat çekerek "Yapılan iletişim kullanılan dil faizde artırım olmayacağını gösteriyor. Ancak artırırsa ne olur dersek dolar/TL'de çok ciddi aşağı doğru hareket yaşanır. TL'de ciddi güçlenme olur" diye konuştu.

Kabaca 100 baz puan indirimin fiyatların içinde gibi göründüğünü söyleyen Kuru, şöyle devam etti: "İndirimin seviyesi önemli, 150 baz puana kadar dolar/TL 10.50 lira direncinde tutunacağını düşünüyoruz. 200-250 baz puan olursa 10.50 direnci kırılır onun üzerinde fiyatlanırız. Ve çift haneli rakamların kalıcı olmasını bekleriz."

Kuru, Merkez Bankası politik faizini sabit bırakırsa ilk tepki olarak dolar/TL'de aşağı yönlü hareket olacağını ancak piyasanın bu kez metnin detaylarına odaklanacağını dile getirdi. Merkez Bankası'nın iletişiminin değişken olduğunu söyleyen Kuru, "Politika faizi sabit tutulur ve iletişim dili aynı kalırsa dolar /TL yine çift haneye gider. Son iletişim dili enflasyonun başıboş bırakıldığını göstermişti" diye konuştu.

"PAS GEÇERSE 10'LARIN ALTINA DOĞRU GEVŞEME OLUR"

Piyasa beklentisinin Merkez Bankası'nın davranışlarına ve söylemlerine göre şekillendiğini kaydeden Sparta&Co Kurucu Ortağı Ekonomist Taner Özarslan ise şu değerlendirmede bulundu, "Çünkü şu anda rasyonel beklentilere sahip olan hiçbir ekonomist Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması gerektiğini düşünmüyordur. Son iki üç günde dolar TL'ye karşı yüzde 5'e yakın değer kazandı. Bunların nedeni Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisidir. Kurun yükselişi cari açık yerine cari fazla versek dahi durmuyor. Geçen ay cari fazla vermemize rağmen kur yüzde 15'e yakın prim yaptı, çok alakası yok bununla dizginleyemeyeceğimiz ortadadır. Faiz indirimi olursa yukarı yönlü hareket devam edebilir indirimin şiddetine bağlı olarak. Pas geçerse 10'ların altına doğru bir gevşeme olur. Aslında olması gereken faizlerin yükseltilmesi ve 1-3 puan bandında reel faiz verecek seviyeye çıkarılması.

"SABİT TUTARSA RAHATLAMA RALLİSİ GÖRÜLEBİLİR"

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) Gelişmekte olan Avrupa Ülkeleri Araştırma Bölüm Başkanı Uğraş Ülkü ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalar, yatırımcıların yarın TCMB'nin beklenenden daha fazla faiz indirimine gidebileceği yönündeki endişelerini artırdı ve lirada yeni kayıplara neden oldu. TCMB, politika faizini 100 baz puanlık beklentinin üzerinde düşürmekten kaçınırsa, özellikle de politika faizinin yüzde 16'da sabit tutulması şeklinde pozitif bir sürpriz söz konusu olursa TL muhtemelen bir rahatlama rallisi görecektir" yorumunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine göre ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

BEKLENTİLER FAİZ İNDİRİMİ YÖNÜNDE

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

Kaynak: Dünya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.