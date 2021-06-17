DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
'Rezilliği izliyor musunuz? Hâlâ bir savcı çıkmadı!'
Gorbaçov, Biden-Putin görüşmesini değerlendirdi
Salgın ne zaman bitecek? Korona salgını bitti mi?
Abdullah: Taliban savaş yoluyla asla kazanamayacak
Serseri gezegenler yaşam arayışına umut oldu
NATO’nun düşmanı Rusya mı Çin mi?
Spor uygulamalarına dikkat: 10'da dokuzu kullanıcı verilerini topluyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? MB faizi indirirse kredi faizleri düşer mi?
Biden-Putin görüşmesinde Suriye'ye yardım girişleri sonuçsuz kaldı
Serkut Bozkurt kimdir? Serkut Bozkurt ne iş yapıyor? Serkut Bozkurt nereli?
AB’den Macaristan’a ‘LGBTİ’ tehdidi
Facebook'a yeni podcast özelliği
Marmara'da bu kez 'ölümcül gaz' korkusu
Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi | 2021 film önerileri

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? MB faizi indirirse kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında. FED'de dün faiz kararını açıkladı. FEDi politika faizini yüzde 0 – 0.25 aralığında sabit tuttu. FED'in faiz kararından sonra dolarda yukarı yönlü bir hareket oldu. Türkiye'de ise gözler MB'nin açıklayacağı faiz kararında. Vatandaşlar ise faiz kararının kendilerine yansımasını merak ediyor. Ev ve araba almak için kredi çekme düşüncesinde olan vatandaşlar Merkez Bankası (MB) faizi indirirse kredi faizleri düşer mi? sorusunu soruyor. Merkez Bankası faizleri düşürürse kredi faiz oranlarının da bir miktar düşmesi muhtemel. Ancak Merkez Bankası faiz kararını henüz açıklamadı. Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı görüşünde.

ABONE OL

Google News - Timeturk
17.06.2021 10:10:58
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? MB faizi indirirse kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında. FED'de dün faiz kararını açıkladı. FEDi politika faizini yüzde 0 – 0.25 aralığında sabit tuttu. FED'in faiz kararından sonra dolarda yukarı yönlü bir hareket oldu. Türkiye'de ise gözler MB'nin açıklayacağı faiz kararında. Vatandaşlar ise faiz kararının kendilerine yansımasını merak ediyor. Ev ve araba almak için kredi çekme düşüncesinde olan vatandaşlar Merkez Bankası (MB) faizi indirirse kredi faizleri düşer mi? sorusunu soruyor. Merkez Bankası faizleri düşürürse kredi faiz oranlarının da bir miktar düşmesi muhtemel. Ancak Merkez Bankası faiz kararını henüz açıklamadı. Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı görüşünde.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı?

Merkez Bankası faiz kararını henüz açıklamadı. Merkez Banlası Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak olan sonuç saat 14.00'te duyurulacak. Ekonomistler ise herhangi bir faiz indirimi ya da artırımı olmayacağı görüşünde. 

MB faizi indirirse kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı vatandaşa nasıl yansır? Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile konut ve ihityaç kredilerinde faiz oranları bir miktar aşağı çekilebilir. Ancak bu hemen piyasaya yansımaz. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş