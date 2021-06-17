Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? MB faizi indirirse kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında. FED'de dün faiz kararını açıkladı. FEDi politika faizini yüzde 0 – 0.25 aralığında sabit tuttu. FED'in faiz kararından sonra dolarda yukarı yönlü bir hareket oldu. Türkiye'de ise gözler MB'nin açıklayacağı faiz kararında. Vatandaşlar ise faiz kararının kendilerine yansımasını merak ediyor. Ev ve araba almak için kredi çekme düşüncesinde olan vatandaşlar Merkez Bankası (MB) faizi indirirse kredi faizleri düşer mi? sorusunu soruyor. Merkez Bankası faizleri düşürürse kredi faiz oranlarının da bir miktar düşmesi muhtemel. Ancak Merkez Bankası faiz kararını henüz açıklamadı. Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı görüşünde.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında. FED'de dün faiz kararını açıkladı. FEDi politika faizini yüzde 0 – 0.25 aralığında sabit tuttu. FED'in faiz kararından sonra dolarda yukarı yönlü bir hareket oldu. Türkiye'de ise gözler MB'nin açıklayacağı faiz kararında. Vatandaşlar ise faiz kararının kendilerine yansımasını merak ediyor. Ev ve araba almak için kredi çekme düşüncesinde olan vatandaşlar Merkez Bankası (MB) faizi indirirse kredi faizleri düşer mi? sorusunu soruyor. Merkez Bankası faizleri düşürürse kredi faiz oranlarının da bir miktar düşmesi muhtemel. Ancak Merkez Bankası faiz kararını henüz açıklamadı. Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı görüşünde.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı?

Merkez Bankası faiz kararını henüz açıklamadı. Merkez Banlası Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak olan sonuç saat 14.00'te duyurulacak. Ekonomistler ise herhangi bir faiz indirimi ya da artırımı olmayacağı görüşünde.

MB faizi indirirse kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı vatandaşa nasıl yansır? Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile konut ve ihityaç kredilerinde faiz oranları bir miktar aşağı çekilebilir. Ancak bu hemen piyasaya yansımaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.