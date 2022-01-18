Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın vereceği 2022'nin ilk faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın PPK Toplantısı'na sayılı günler kala özellikle dolar ve altın yatırımcıları Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faizi indirecek mi? MB faizleri indirir mi? sorularını sıkça sormaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklenti anket sonuçları da açıklanmaya başlandı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler 'faiz indirimi olmayacak' görüşünü benimserken, Bloomberg HT'nin anketinde ise 50 baz puan faiz indirimi yapılabileceği beklentisi çıktı.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın vereceği 2022'nin ilk faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın PPK Toplantısı'na sayılı günler kala özellikle dolar ve altın yatırımcıları Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faizi indirecek mi? MB faizleri indirir mi? sorularını sıkça sormaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklenti anket sonuçları da açıklanmaya başlandı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler "faiz indirimi olmayacak" görüşünü benimserken, Bloomberg HT'nin anketinde ise 50 baz puan faiz indirimi yapılabileceği beklentisi çıktı.

Piyasaların bir numaralı gündemi şu sıralar Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceği... 20 Ocak günü 2022'nin ilk PPK Toplantısı'nı yapacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı doların gidişatı bakımından herkesi yakından ilgilendiriyor. Kur korumalı TL mevduat hesabı sisteminin devreye alınmasıyla dolar kurundaki aşırı dalgalanma son zamanlarda durulmuştu. Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirimi kararının dolardaki bu durgunluğu bozmasından endişe ediliyor.

MB Ocak faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi yayınlandı. 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.nAnket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.

Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Bloomberg HT, düzenlediği faiz anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13,50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiçbir kurum olmadı. Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi ise çok geniş bir aralıkta seyrediyor. Yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum 2022 sonunda politika faizinin yüzde 9'a inmesini beklerken, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise politika faizinin yüzde 22'ye ulaşmasını bekliyor.

Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne zaman açıklancak?

Merkez Bankası faiz toplantısı 20 Ocak 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıda alınan faiz kararı, 14.00'da açıklanacak.

2022 MB PPK Toplantıları ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılına ilişkin faiz kararı tarihleri ise şöyle:

20 Ocak 2022

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022 .