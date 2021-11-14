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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak

Merkez Bankası faiz oranını en son 18 den 16'ya düşürmüştü. Kasım ayında Merkez Bankası faiz kararını hangi gün açıklayacak? sorusunun cevabı haberimizde...

1 Saat Önce
2021-11-14 21:52:04
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak

TCMB Para Politikası Kurulu 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayında yaptığı toplantıda düşüş kararı aldı.

TCMB'den Ekim ayı faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasından etkilenebilecek talep unsurlarının ayrıştırılmasına, çekirdek enflasyon gelişmelerine ve arz şoklarının etkilerine ilişkin analizleri değerlendirdi. Bu kapsamda politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlendi. Ancak , arz yönlü tesadüfi faktörler nedeniyle politika faizinde aşağı yönlü düzeltme Bu proje için yıl sonuna kadar sınırlı yer kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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