Merkez Bankası faiz kararı açıklandı | Merkez Bankası faiz indirimi yapıldı mı?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı | 2022 yılı TCMB PPK ağustos dönemi toplantısı sonrası faiz oranları ve detaylar paylaşıldı. Peki Merkez Bankası faiz indirimi yapıldı mı? İşte Merkez Bankasın son dakika haberi

2022 yılı TCMB PPK ağustos dönemi toplantısı sonrası faiz oranları ve detaylar paylaşıldı. Peki Merkez Bankası faiz indirimi yapıldı mı? İşte Merkez Bankasın son dakika haberi

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası yılın 8. faiz kararında faiz indirimine gitti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti.

Merkez Bankası faiz indirimi yapıldı mı?

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime yapmıştı. Ardından alınan kararla bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik olmamıştı. Dolayısıyla Merkez Bankası yaptığı 100 baz puan faiz indirimi ile 2022 yılının ilk faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu. .