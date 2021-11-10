Merkez Bankası faiz indirmezse ne olur? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası Eylül ve Ekim ayında yapılan toplantılarında faizleri indirme kararı almıştı. Uzun süre sonra ilk defa Eylül ayında faizleri 100 baz puan indiren Merkez Bankası daha sonra Ekim toplantısında ise faizleri 200 baz puan indirdi. Gözler şimdi Kasım ayında yapılacak PPK toplantısına çevrildi. Peki Merkez Bankası faizleri değiştirmezse banka kredi faizleri çıkar mı?

Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimi kararından sonra vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın Eylül ve Ekim ayları toplantısında piyasaları heyecanlandıran faiz indirimi kararları gelmişti. Vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşmesi için MB'nin faiz indirimine gitmesini bekliyor. Peki Merkez Bankası Kasım ayında fazileri sabit tutarsa, faizleri değiştirmezse ne olur? Merkez Bankası faizleri değiştirmezse banka kredi faizleri çıkar mı?

Merkez Bankası faiz indirmezse ne olur?

Merkez Bankası Kasım ayında kritik faiz kararı için toplanacak. Toplantı öncesi piyasalar ve vatandaşlar Merkez Bankası'nın ne karar vereceğini merak ediyor. MB geçtiğimiz 2 toplantıda da faizleri indirme yönüned bir politika izlemişti. Kasım toplantısında ne karar çıkacağı beklenirken Merkez Bankası faiz indirmezse ne olur? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi, yükselir mi? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi, yükselir mi?

Merkez Bankası faizi değiştirmezse mevcut politika faizi yüzde 16'da kalır. Bu da banka kredi faizlerine olumlu yada olumsuz yansımaz.

Merkez Bankası Kasım PPK Toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu takvimine göre faiz kararı 18 Kasım 2021 tarihinde belli olacak.

Faizler ne kadar oldu?

Eylül'de yapılan toplantıda faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekilmişti. Ekim ayında yapılan toplantıda ise Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi.

Para Politikası Kurulu nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.