Merkez Bankası faiz indirecek mi? Merkez Bankası'nın Şubat faiz kararı ne olacak? AA anketi sonuçlandı

Merkez Bankası faiz indirecek mi? Merkez Bankası'nın Şubat faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası 2021 yılında politika faizlerinde peş peşe indirime gitmişti. Merkez Bankası 2022 yılının ilk PPK Toplantısında beklentiler dahilinde faizleri değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez Bankası'nın Şubat faiz kararı merakla beklenirken AA Finans'ın beklenti anketi sonuçları belli oldu. 24 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette katılımcıların hepsi faizlerin yüzde 14'te sabit kalacağı görüşünde.

Merkez Bankası 2022 yılının ilk PPK Tıoplatnısında beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmemişti. Merkez Bankası fazileri yüzde 14 bandında sabit tuma kararı almıştı. Şubat ayı faiz kararının ne olacağı ise merak ediliyor. Merkez Bankası faiz indirecek mi? Merkez Bankası'nın Şubat faiz kararı ne olacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulurken AA Finans'ın anket sonuları da açıklandı. 24 ekonomistin katıldığı anket çalışmasında katılımcılar görüşlerini bildirdi.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Merkez Bankası 2021 yılında politika faizlerinde peş peşe indirime gitmişti. Merkez Bankası 2022 yılının ilk PPK Toplantısında beklentiler dahilinde faizleri değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez Bankası'nın Şubat faiz kararı merakla beklenirken AA Finans'ın beklenti anketi sonuçları belli oldu. 24 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette katılımcıların hepsi faizlerin yüzde 14'te sabit kalacağı görüşünde.

Merkez Bankası'nın Şubat faiz kararı ne olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ne karar çıkacağı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. AA Finans'ın 17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Merkez Bankası Ocak ayında faizleri sabit bıraktı

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Para Politikası Kurulu nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.

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