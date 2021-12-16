Piyasalar ve yatırımcılar Merkez Bankası faiz indirecek mi? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne olur? sorusunu şu sıralar oldukça fazla soruyor. ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklamasının ardından gözler şimdi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Yurt içinde altın ve doların seyrini belirleyecek olan faiz kararı pek çok kesim tarafından merakla bekleniyor. TCMB 2021'in son faiz kararını 16 Aralık günü saat 14.00'te açıklayacak.

Piyasalar ve yatırımcılar Merkez Bankası faiz indirecek mi? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne olur? sorusunu şu sıralar oldukça fazla soruyor. ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklamasının ardından gözler şimdi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Yurt içinde altın ve doların seyrini belirleyecek olan faiz kararı pek çok kesim tarafından merakla bekleniyor. TCMB 2021'in son faiz kararını 16 Aralık günü saat 14.00'te açıklayacak.

Yurt içinde piyaslar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın kararı döviz kurlarını ve altının seyrini de belirleyecek. Merkez Bankası son PPK Toplantısı'nda faizleri 100 baz puan aşağı çekmişti. Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ise 16 Aralık'ta yapılacak ve faiz kararı piyasalara saat 14.00'te açıklanacak. Yatırımcılar ise Merkez Bankası faiz indirecek mi? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne olur? sorusunu sormaya başladı.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Merkez Bankası 2021 yılının son toplantısını 16 Aralık'ta yapacak. Piyasaların ve vatandaşların gözü MB'nin vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken bir yandan da piyasaya vereceği mesajlar da yakından takip edilecek. Ekonomistler Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gideceğini düşünüyor. Genel beklenti faizlerin 100 baz puan düşebileceği yönünde. Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne olur?

AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman?

Para Politikası Kurulu faiz kararını 16 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası PPK Toplantısı nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.