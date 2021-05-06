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Merkez Bankası faiz indirdi mi? Konut faizleri düştü mü? (Ev kredisi faiz oranları)

Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu toplantısı ile faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası faiz indirdi mi? Merkez Bankası PPK toplantısından çıkan sonuç henüz açıklanmadı. Bankadan konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerinden vazgeçiyor. Politika faizinin aşağı çekilmesiyle konut kredisi faizlerinde de aşağı yönlü bir seyir olacak. Peki konut faizleri düştü mü? Ev kredisi faiz oranları ne kadar oldu? MB faizi indirdi mi?

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06.05.2021 11:53:57
Merkez Bankası faiz indirdi mi? Konut faizleri düştü mü? (Ev kredisi faiz oranları)

Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu toplantısı ile faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası faiz indirdi mi? Merkez Bankası PPK toplantısından çıkan sonuç henüz açıklanmadı. Bankadan konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerinden vazgeçiyor. Politika faizinin aşağı çekilmesiyle konut kredisi faizlerinde de aşağı yönlü bir seyir olacak. Peki konut faizleri düştü mü? Ev kredisi faiz oranları ne kadar oldu? MB faizi indirdi mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün Para Politikası Kurulu toplantısı ile kritik bir faiz kararı verecek. Faizlerin düşmesini bekleyen vatandaşlar ev ve araba almak için bekliyor. İhtiyaç, Konut ve araç kredileri yüksek faiz oranları nedeniyle vatandaşlar yanaşamıyor. Merkez Bankası'ndan gelecek faiz indirimi ile konut ve araç ktedileri faizlerinin düşmesi bekleniyor. Merkez Bankası faiz indirdi mi? Konut faizleri düştü mü? Ev kredisi faiz oranları ne kadar oldu? MB faizi indirdi mi?

Merkez Bankası faiz indirdi mi?

Merkez Bankası PPK toplantısını henüz sonlandırmadı. Merkez Banası Para Politikası Kurulu (PPK) Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Piyasayı yakından takip edenler de Merkez Bankası faiz indirdi mi? sorusunu sormaya başladı. MB faiz kararını henüz açıklamadı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu.

Merkez Bankası faizleri indirecek mi?

Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. TCMB, faizleri sabit bıraktığı bir önceki toplantıda, PPK metninde enflasyon vurgusunda yaptığı değişiklik faiz indirimine kapı araladığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak sonrasında yayınlanan toplantı özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları mayısta faiz indirimi beklentilerini kısmen ortadan kaldırdı. Uzmanlar TCMB'nin yüzde 19 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor ancak karar metnindeki ifadeler dikkatle izlenecek. Özellikle de enflasyon raporunda nisan ayında zirve yapacağı öngörülen enflasyona yönelik cümleler faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik ipucu olarak takip ediliyor.

Merkez Bankası faizi indirince konut kredi faizleri düşer mi?

Ev almak, araç almak ya da yatırım yapmak için kredi çekmek isteyen vatandaşlar yüksek faiz oranları nedeniyle bu düşüncelerinden vazgeçiyor. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesini bekliyor. Peki Merkez Bankası faizi indirince konut kredi faizleri düşer mi? Merkez Bankası muhtemel bir faiz indirimi yaparsa bu bankaların konut, ihityaç ve araç kredi faiz oranlarına yansır. Kademeli olarak bankaların uyguladığı faizler MB'nin faiz indirimiyle geri çekilir.

Güncel Konut kredisi faiz oranları

Vakıfbank SarıPanjur kredisi %1,32

Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi %1,37

Halkbank Hesaplı Evim Kredisi %1,38

Akbank Konut Kredisi %1,39

Türkiye İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası %1,45

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,50

Garanti BBVA Kiracıya Mortgage %1,50

QNB Finansbank Standart Konut Kredisi %1,56

ING Bank Konut Kredisi %1,59

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,66

ICBC Turkey Konut Kredisi %1,70

Fibabanka Konut Kredisi %1,74

TEB Konut Kredisi %1,75

HSBC Sigortalı Konut Kredisi Kampanyası %2,09

Kredi faiz oranları vatandaşı düşündürüyor

Yıllık faiz yüzde 19 seviyesinde. Ancak bir yıl için çekilen 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisi karşılığında oluşan faiz maliyeti bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte yüzde 24 ile yüzde 44 arasında değişiyor.

Konut ve araba kredilerinde de yüzde 25'le başlayan geri ödeme faizleri gözleniyor. Mevcut faiz oranlarıyla gerçekleştirilecek işlemler tüketicilere hayli yüksek maliyetler oluşturmakta. Yılın ikinci yarısından sonra faizler gerilemeye başlayacak. Bu göz önünde bulundurularak hareket edilmeli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan