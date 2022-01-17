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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar

Merkez Bankası erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar

Merkez Bankası'nın dövizden Türk lirasına dönüşüm sağlayamayan bankalar için cuma günü bankalara gönderdiği yazı ile komisyon uygulaması için 21 Ocak olan tarih 15 Nisan'a ertelendi.

2 Saat Önce
2022-01-17 12:47:37
Merkez Bankası erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar

Merkez Bankası dövizden TL'ye dönüşüm sağlayamayan bankalardaki euro ve dolar hesapları için daha önce uygulayacağını açıkladığı yüzde yüzde 1.5 komisyon uygulamasını 3 ay erteledi.

TCMB yüzde 20 oranında dönüşüm için daha önce 18 Mart olarak belirlediği tarihi de 8 Temmuz'a öteledi. Banka, 2020 sonunda döviz komisyon oranlarını sıfırlamıştı.

Banka 2021 sonunda ise dövizden TL'ye dönüşün belli bir oranın altında kalanlar için ilgili oranın belirgin artırılacağını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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