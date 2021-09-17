Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bu yıl için TÜFE beklentisi yüzde 16.3'ten yüzde 16.74'e çıktı. Yıl sonu dolar tahmini 8.9184 TL'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Bir önceki ankette yüzde 16.30 olan cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 16.74'e çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.48 iken, bu anket döneminde yüzde 12.94'e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10.52'den yüzde 10.71'e çıktı.

POLİTİKA FAİZİNDE BU AY DEĞİŞİM BEKLENTİSİ YOK

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19 olarak kaldı.

DOLARDA BU YILKİ BEKLENTİ 8.92

Bir önceki ankette 8.94 olan yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 8.92 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9.37 TL iken, bu anket döneminde 9.56 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 8.2'YE ÇIKTI

Ankette 2021 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 6'dan yüzde 8.2'ye yükseldi. Bir önceki ankette yüzde 4 olan 2022 yılı büyüme beklentisi ise son ankette yüzde 4.2'ye yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.