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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi

Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.

3 Saat Önce
2021-10-28 11:23:47
Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir" dedi.

"Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğini gösteriyor" diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Aşılama iktisadi faaliyeti destekliyor. Aşılamanın yaygınlaşması hizmetler sektörünün güçlenmesine olanak sağlıyor. İşgücü piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı" açıklamasını yaptı.

Kavcıoğlu, "15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz" dedi.

Tüketici enflasyonun yılın 3. çeyreğinde yükseldiğini aktaran Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'de yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"Erken uyarı sistemini bitirdik"

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Politika faizinde yaptığımız aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmiştir.

"Erken Uyarı Sistemi'ni bitirdik. Fiyat gelişmelerinde, ürün rekoltelerinde çalışmalarımız daha sağlıklı sürecek, fiyatlar noktasında önemli katkı yapacak"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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