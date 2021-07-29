Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Kavcıoğlu, "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

Kavcıoğlu, "Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir" diye konuştu.

2023 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 5

TCMB Başkanı, "İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12.2 olan enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak yukarı yönlü güncelledi. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7.5 olan enflasyon tahmini yüzde 7.8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.

'YENİ SWAP ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ ÜLKELER VAR'

"Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir" diyen Kavcıoğlu, şunları söyledi:

"Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Politika duruşu, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edecektir. Yılın üçüncü çeyreğinin sonu ve son çeyreğinde enflasyonun belirgin şekilde düşüşe geçeceğini düşünüyoruz."

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız" dedi.

TL mevduatına stopaj indiriminin uzatılmasına ilişkin Kavcıoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanımızla görüştük, olumlu bir şey bekliyoruz. Önemli fayda sağlayacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu, "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.