Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16,30'a yükseltirken, yıl sonu dolar tahminini ise 8,94'e düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 15,64'ten yüzde 16,30'a çıktı.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,62 iken, bu anket döneminde yüzde 12,48 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,43 ve yüzde 10,52 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,99 TL iken, bu anket döneminde 8,94 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,34 TL iken, bu anket döneminde 9,37 TL olarak gerçekleşti.

YÜZDE 6 BÜYÜME BEKLENİYOR

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,8 iken bu anket döneminde yüzde 6,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,0 olarak gerçekleşti."

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.