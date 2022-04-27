DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çin’den Rusya'ya ilk yaptırım!
Pakistan Başbakanı'ndan ABD'ye mesaj
Karamollaoğlu'ndan iktidara 'Osman Kavala' tepkisi
EGM Bekçi alımı başvuruları ne zaman 2022?
Hayder Ramazanda 300 bin kişiye iftar yardımı yaptı
Analiz: Elon Musk'ın Twitter hamlesi başkanlık seçimlerine hazırlık mı?
Bülent Arınç'tan Osman Kavala kararına ''ayetli'' tepki
İstanbul'da bayramda İETT otobüsleri ücretsiz mi? Ramazan bayramı İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi?
Bakanlık onay verdi: Artık tavuk etinde GDO serbest
Piyasalarda 'Rusya' şoku
Bakan Koca'dan ''maske'' açıklaması
Bellona ile evini hisset
WahtsApp kandil mesajları 2022 | Kadir Gecesi için duygulu WhatsApp mesajları | Kadir Gecesi dini, kısa mesajlar ve Whatsapp durumu
Kılıçdaroğlu'ndan partililere çağrı: Durumdan memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi

TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası duyurdu: Yeni banknotlar tedavülde!

Merkez Bankası duyurdu: Yeni banknotlar tedavülde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) basılan yeni banklarla ilgili bir bildiri yayımladı.

2 Saat Önce
2022-04-27 11:48:06
Merkez Bankası duyurdu: Yeni banknotlar tedavülde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle vereceğini açıkladı.

Konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlanırken, 1211 sayılı Kanun'un Bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotlar 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş