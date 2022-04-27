Merkez Bankası duyurdu: Yeni banknotlar tedavülde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) basılan yeni banklarla ilgili bir bildiri yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle vereceğini açıkladı.

Konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlanırken, 1211 sayılı Kanun'un Bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotlar 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. .