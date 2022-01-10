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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası duyurdu: Yeni banknotlar bugün tedavülde

Merkez Bankası duyurdu: Yeni banknotlar bugün tedavülde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

1 Saat Önce
2022-01-10 10:37:22
Merkez Bankası duyurdu: Yeni banknotlar bugün tedavülde

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar bugün birlikte tedavül edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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