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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 TL tedavüle giriyor

Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 TL tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni 5 TL'lerin bugünden itibaren tedavüle verileceğini açıkladı.

32 Dakika Önce
2022-03-28 09:43:20
Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 TL tedavüle giriyor

Haber Global'in haberine göre; TCMB'den yapılan açıklamada yeni 5 TL'lik banknotun üzerindeki imzaların Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği açıklandı.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle;

"1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotlar 28 Mart 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 5 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur." .

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