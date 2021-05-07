Merkez Bankası duruşunu yansıttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün faizle ilgili kararını açıkladıktan sonra yayınladığı metinlerde politika faizlerinde mevcut duruşun devam ettirileceği sinyalini verdi.Piyasalar ise yeni direnç noktaları üzerinde kafa yordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklendiği gibi politika faizinde geçen toplantıda olduğu gibi bir durum sergileyerek herhangi bir değişikliğe gitmedi. Alınan karar sonrası yapılan ve basına duyurulan toplantı karar metninde enflasyondaki yükseliş dinamikleri sebebiyle para politikasının sürdürüleceği ne dikkat çekildi.

Mevcut durum sürdürülecek mi?

Para Piyasası Kurulu'nun toplantı metninden sıkı duruş ile ilgili ifadesinin kaldırılmasından ziyade "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecek" tanımlaması da dikkate değer nokta oldu. Enflasyonda yükselişin nedenleri arasındaki emtia fiyatlarındaki seyir ve yükselen enflasyon beklentilerine de vurgu yapılırken Merkez Bankası'nın "Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır” değerlendirmesi yer aldı.

Cari işlemlerde seyir

Bankanın değerlendirmesinde cari işlemlerle ilgili yorumda da "Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir" ifadeleri yer aldı

Önceki toplantı metninde olduğu gibi bu toplantı metninde de yer bulan bir başka ifade ise politika faizi düzeyinin enflasyonun üzerinde bir seviyede oluşturulmaya devam edileceği oldu.

Faiz indirme seçeneği masada mı?

Para Piyasası Kurulu'nun kararının devamında yayınlanan metinde Merkez Bankası nezdinde yakın süreçte herhangibir faiz indirme seçeneğinin masada olmadığı da bir nevi yansıtılmış oldu. Mevcut piyasa şartlarında döviz yönünden kurun geldiği seviyeler, yüzde 35'i bulan Üretici Fiyat Endeksi'nden Tüketici Fiyat Endeksi'ne geçişin tesiri, küresel emtia fiyatlarındaki yükselişin devamı yanı sıra tam kapanma sürecinin getirmiş olduğu kısıtlar sonrası artması muhtemel taleple birlikte enflasyonda tepe noktasının görülmediği ortada. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ifadeler arasında ısrarla sıkı para politikisa duruşuna bariz vurgu yapmasa da şahin bir görüntü vermeye çalıştığı bir gerçek.

ABD piyasalarında durum

Dow Jones Sanayi endeksinin perşembe günü rekor seviyede kapandığına, yükselişin haftalık işsizlik başvuruları ile desteklendiğine dikkati çeken finansal piyasa uzmanları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in pandemi ile ilgili fikri mülkiyet haklarından feragat etme planlarını desteklemesinin ardından aşı üreticilerinin hisselerinin düştüğünü hatırlattılar. ABD yönetimi, Başkanın Kovid aşısı fikri mülkiyet hakları için önerilen bir feragatnameyi destekleme kararını verdiğini söylemesinin ardından ilaç şirketlerindeki gerileyeme de işaret ederek yatırımcıların işgücü piyasasının gücü ve potansiyel olarak Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası konusundaki duruşuna dair ipuçları için daha kapsamlı bir tarım dışı istihdam raporunun sonuçlarına odaklanılmasının da takip edilen bir durum olduğunun altını çizmekteler.

Avrupa hisselerindeki gelişmeler

Avrupa hisse senetleri de aynı gün gerilemişti. İngiltere açısından bakıldığında bilhassa seyahat sektörü tren Hattından gelen zayıf sonuçlarda düşüşe yol açarken, yiyecek ve içecek şirket hisseleri güçlü kazançlarla 14 ayın en yüksek seviyesini gördü. STOXX 600 endeksi 0.1 düşüşle kapandı.İngiltere Merkez Bankası mayıs toplantısında politika faizi ve varlık alım programını değiştirmedi.ABD ekonomisinin toparlanması ve salgının tesire ttiği ülkelerdeki fabrika üretiminin sekteye uğraması, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde üretilen mallara olan talebi artırmasından kaynaklı olarak Çin'in ihracat büyümesi Nisan ayında beklenmedikşekilde hızlandı.



Borsa İstanbul'daki tepkimeler

Borsa İstanbul özelinde bakıldığında ise uzmanlar tabloyu şu şekilde yormladılar: Endeks önceki işlem gününü yüzde 0.54 yükselişle 1.427,73 seviyesinde kapadı. İşlem hacmi 19,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1.01, sanayi endeksi ise yüzde 0.58 yükseliş kaydetti. Endekste 1.410 seviyesi ise ilk destek seviyesi olacak. Tepki alımlarıyla bu hafta diğer bir seviye olan 1.435 ilk direnç seviyesi hareketlerin takipi önem kazanıyor. Endekste genel görünümde 1.410 geri dönüş oluşursa diğer destek noktası 1.385'in de tepki alımları için kritik eşik olabilir.

Gram altında hangi gelişme beklenmeli?

Merkez Bankası piyisaların beklentileri doğrultusunda faiz açısından değişiklikte bulunmadı. Atılan adım sonra altın açısından bakıldığında kısmen geri çekilmelerin yaşandığını gözlemlediklerini kaydeden ekonomistler, ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi halinde kurda yukarı yönlü hareketin yaşanabileceği hatırlatmasını yaptılar. Analistler gram altın yönünde yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 490 ve 500 TL direnç seviyelerininyaşanması ihtimalinde dururken aşağı yönlü harekette de 475-480 destek seviyelerinin de önem taşıdığına dikkati çektiler. Tahminler bu yönde gelişirken haftanın son işlem gününde de Gram altın 488 bandında kapandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.