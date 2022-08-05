Merkez Bankası dolar kuru | 5 Ağustos 2022 dolar euro ne kadar? Günlük/saatlik 11.00 MB dolar kuru ne kadar? Kur korumalı mevduat hesabına katılım her geçen gün giderek artıyor. Vatandaşların güvenli bir yatırım aracı olarak düşündükleri sistem döviz kurlarına endeksli şekilde işliyor. Vatandaşların TL yatırımları saat 11'de belirlenen Merkez Bankası döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Durum böyle olunca pek çok kişi Merkez Bankası günlük döviz (Dolar, Euro, Sterlin) kurlarını araştırıyor.

Merkez Bankası dolar kuru | 5 Ağustos 2022 dolar euro ne kadar? Günlük/saatlik 11.00 MB dolar kuru ne kadar? Kur korumalı mevduat hesabına katılım her geçen gün giderek artıyor. Vatandaşların güvenli bir yatırım aracı olarak düşündükleri sistem döviz kurlarına endeksli şekilde işliyor. Vatandaşların TL yatırımları saat 11'de belirlenen Merkez Bankası döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Durum böyle olunca pek çok kişi Merkez Bankası günlük döviz (Dolar, Euro, Sterlin) kurlarını araştırıyor.

Kur korumalı TL mevduat hesapları sistemine vatandaşların büyük ilkgisi var. Yatırımlarını bu şekilde yapan kişiler vade sonunda Merkez Bankası döviz kurunun ne kadar olacağını marak ediyor. Yeni uygulamada, Merkez Bankası tarafından saat 10.00 ile 15.00 arasında her saat başı ilan edilen kur dikkate alınacak ve TL dönüşüm hangi saatte olduysa ona yakın en son saatteki kur baz alınacak. Vade sonu kuru yine hesabı vadesinin dolduğu gün saat 11.00'de açıklanan kur olacak.

Merkez Bankası dolar kuru

2022-8-5 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00)



Döviz Kodu / Cinsi Birim Döviz Cinsi / Saflık Derecesi Alış

USD/TRY 1 USD 17,9669

EUR/TRY 1 EUR 18,391

GBP/TRY 1 GBP 21,8532

CHF/TRY 1 CHF 18,7801

Altın/TRY 1 gr 1000/1000 1038,98

Altın/TRY 1 gr 995/1000 1033,79



2022-8-5 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00)



Döviz Kodu / Cinsi Birim Döviz Cinsi / Saflık Derecesi Alış

USD/TRY 1 USD 17,9723

EUR/TRY 1 EUR 18,3928

GBP/TRY 1 GBP 21,8453

CHF/TRY 1 CHF 18,7975

Altın/TRY 1 gr 1000/1000 1039,5

Altın/TRY 1 gr 995/1000 1034,3

2022-8-5 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00)

Döviz Kodu / Cinsi Birim Döviz Cinsi / Saflık Derecesi Alış

USD/TRY 1 USD 17,9723

EUR/TRY 1 EUR 18,3749

GBP/TRY 1 GBP 21,8255

CHF/TRY 1 CHF 18,8044

Altın/TRY 1 gr 1000/1000 1037,51

Altın/TRY 1 gr 995/1000 1032,32

Merkez Bankası nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.