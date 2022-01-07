Merkez Bankası beşinci müdahalede sattığı dolar miktarını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünün 2,12 milyar dolar olduğunu duyurdu.
2022-01-07 10:55:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık Döviz sattı.
Böylelikle Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.
TCMB 1 Aralık'taki ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalesinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalesinde ise 3,12 milyar dolarlık döviz satmıştı.
TCMB 1 Aralık'ta Ocak 2014'ten sonra ilk kez döviz satış müdahalesi gerçekleştirmeye başlamıştı.Kazakistan'da çıkan olaylarda çok sayıda protestocu öldü
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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