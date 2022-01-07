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Merkez Bankası beşinci müdahalede sattığı dolar miktarını açıkladı
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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası beşinci müdahalede sattığı dolar miktarını açıkladı

Merkez Bankası beşinci müdahalede sattığı dolar miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünün 2,12 milyar dolar olduğunu duyurdu.

6 Dakika Önce
2022-01-07 10:55:04
Merkez Bankası beşinci müdahalede sattığı dolar miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık Döviz sattı.

Böylelikle Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.

TCMB 1 Aralık'taki ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalesinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalesinde ise 3,12 milyar dolarlık döviz satmıştı.

TCMB 1 Aralık'ta Ocak 2014'ten sonra ilk kez döviz satış müdahalesi gerçekleştirmeye başlamıştı.Kazakistan'da çıkan olaylarda çok sayıda protestocu öldü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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