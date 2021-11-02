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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal’ın yeni görevi belli oldu

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal’ın yeni görevi belli oldu

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden 20 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alınan Naci Ağbal'ın Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olduğu öğrenildi.

3 Saat Önce
2021-11-02 10:36:44
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal’ın yeni görevi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığını 4.5 ay sürdürmesinin ardından görevden alınan Naci Ağbal, ekonomi yönetiminde yeni bir göreve getirildi.

Resmi Twitter hesabının bio'suna eklediği yeni görev bilgisine göre Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.

7 Kasım 2020'de TCMB Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal, 20 Mart 2021'de görevden alınmıştı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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