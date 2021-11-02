Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal’ın yeni görevi belli oldu

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden 20 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alınan Naci Ağbal'ın Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olduğu öğrenildi.