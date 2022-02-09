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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle görüştü
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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle görüştü

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve birlik üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi.

19 Dakika Önce
2022-02-09 17:43:18
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede gündemdeki ekonomik konularla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağını belirtti.

Türkiye'nin serbest piyasada elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Kavcıoğlu, Türkiye'deki tüm ihracatçıların yüzde 9 faiz oranıyla kredi kullanma imkanına sahip olduğunu bildirdi.

Kavcıoğlu, çalışmalarının ihracatta ithalatın payının yüzde 25-30 olduğunu gösterdiğine dikkati çekerek, bu oranın dolaylı yollarla yüzde 40-50 aralığına işaret ettiğini kaydetti.

Firmaların hesabında 90 milyar dolar döviz tevdiat hesabı bulunduğunu ve 1 yıllık hesap hareketlerinin çok düşük olduğunu aktaran Kavcıoğlu, "Bunun 50 milyar doları firmaların tasarrufu, geri kalanı transfer ödemeleri için park edilmiş duruyor. Yapılan analizler bunun 50 milyar dolarının kur korumalı mevduat hesabında istenen vadeye bağlanabileceğini gösteriyor. Bu nedenle vade en az 6 ay ve kur korumalı mevduatta şirketlerin çok önemli vergi avantajları var." değerlendirmelerinde bulundu.

Kavcıoğlu, firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerin süreceği bilgisini vererek, "Mevduatlarda son 50 yılda ortalama vade 45 gün iken kur korumalı mevduatla maliyeti yüzde 17'nin altında ve 6 ay vadeli kaynak sağlıyoruz. Bu nedenle bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, konuşmasında atandığı günden beri yurt dışındaki vatandaşlarla nasıl bir bağ kurulabileceği üzerine çalıştığını belirterek, YUVAM sistemiyle dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşlarının Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak TCMB'ye para gönderebileceğini hatırlattı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da çevrim içi düzenlenen toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, "Oda-borsa-sektör meclis başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik." ifadelerini kullandı. AA .

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