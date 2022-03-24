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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan ''KDV indirimi'' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan ''KDV indirimi'' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk yatırımcı toplantısında 'Temel gıdada KDV'nin %8'den %1'e indirilmesinin etkisi Şubat'ta TÜFE'ye yansıdı, Mart ayında da etki devam edecek' açıklamasını yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-24 11:40:47
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan ''KDV indirimi'' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk yatırımcı toplantısında "KDV indiriminin etkisi mart ayında da sürecek" açıklamasını yaptı. Kavcıoğlu, KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşündüklerini ifade etti.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Yöneltilen/yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor. KDV ve tarife değişikliğinin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz. Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha ddüşük. Cari denge beklentilerdeki sapma enerji fiyatından kaynaklı.

Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında ana unsur. Yakın dönemde turizm gelirlerinde riskler ortaya çıktı, telafi edilir düzeyde. Uzun vadeli TL yatırım kredilerini önemsiyoruz. Bireysel kredilerin daha ılımlı bir seyir izlemesi önemli. Finansal istikrar için atılacak adımları kararlılıkla sürdüreceğiz.

Baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak. TCMB kararlılıkla rezervlerini güçlendirmeye devam edecek." .

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