Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Aralıkta faiz indirimi olacak mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söyledi.
2021-12-06 10:15:27
Bloomberg HT'nin haberine göre, Credit Suisse analistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında, 16 Aralık'ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.
Raporda, TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın Para Politikası Kurulu'nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık'ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu'nun araya girerek “16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediği belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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