Merkez Bankası peş peşe faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 15'lere kadar düşürdü. Banka son olarak Kasım ayında da 100 baz puanlık bir faiz indirimine gitmişti. Aralık ayı PPK Toplantısı yaklaştıkça piyasalar Merkez Bankası Aralık'ta faiz indirecek mi? Aralık ayında faiz indirimi olacak mı? sorusunu sormaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar resmi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada faize bir kez daha karşı olduğunu dile getirdi. Peki Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman hangi gün?

Merkez Bankası Aralık'ta faiz indirecek mi? Aralık ayında faiz indirimi olacak mı? Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın Aralık faiz kararına odaklandı. 2021 yılının son PPK toplantısında ne karar çıkacağı yatırımcıları meraklandırıyor. Vatandaşlar da bankadan uygun kredi çekenilmek için MB'nin faiz kararını bekliyor. Merkez Bankası peş peşe faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 15'lere kadar düşürdü. Kasım ayında da 100 baz puanlık bir faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın Aralık ayı PPK Toplantısı'ndan ne karar çıkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar resmi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada faize bir kez daha karşı olduğunu dile getirdi. Peki Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman hangi gün?

Merkez Bankası Aralık'ta faiz indirecek mi?

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket devam ederken Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı pek çok kesim tarafından merak ediliyor. Bloomberg HT'nin aktardığına göre Credit Suisse analistler, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık'ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti. Raporda, TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın Para Politikası Kurulu'nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık'ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu'nun araya girerek “16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediği belirtildi.

Aralık ayında faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü belli olacak. Merkez Bankası karrını saat 14.00 piyasalara duyurucak.

Kasım ayında 100 baz puan faiz indirimi olmuştu

Merkez Bankası Kasım ayında faizleri 100 baz puan indirdi. Yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermiştir." denildi.

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Katar resmi ziyareti dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz konusuna ilişkin şunları söyledi: "Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz. Kesinlikle yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla da bu işi bir defa bu güzergahta, bu düzlemde devam ettireceğiz. Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak; istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak... Bunu sağladığımız zaman bu bize büyümeyi getirecek."

Para Politikası Kurulu nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.