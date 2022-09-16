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Merkez Bankası açıkladı: İşte yıl sonu dolar kuru beklentisi

Merkez Bankası eylül ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre yıl sonu dolar kuru tahmini 19,51 oldu.

6 Saat Önce
2022-09-16 10:56:01
Merkez Bankası açıkladı: İşte yıl sonu dolar kuru beklentisi

Merkez Bankası eylül ayına ilişkin ‘Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi. .

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