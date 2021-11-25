Merakla beklenen fuar açıldı: 1 milyarlık iş hacmi bekleniyor

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları başladı. Fuarın, 1 milyar TL’lik iş hacmi yaratarak sektörün 2021 ihracat bilançosuna önemli bir katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ile Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları açıldı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarların açılış töreni gerçekleştirildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, fuarların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra sektörle buluştuğunu söyledi.

YÜZDE 80'İ YERLİ

Canbolat, 4 gün boyunca gerçekleşecek ticari faaliyetlerle ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları makine imalat sektörünün tüm paydaşlarını Bursa'da buluşturacak. Fuarların en önemli özelliği katılımcıların yüzde 80'inin yerli üretici olmalarıdır. Bu da ülkemizin özellikle Bursa'nın makine sanayisinde üretici güç olduğunu gösteriyor. Fuarımızda bu yıl 45 ülkeden 50'ye yakın sanayi kentinden 30 binin üzerinde iş insanını ağırlayacağız. Fuarlarımızın enerjisi ciddi bir sinerjiye vesile olacaktır."

“AVANTAJLARIMIZ VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın önemli bir sanayi kenti olduğunu anlatarak, "Daha çok çalışmalı, Ar-Ge yapmalıyız. Ülke olarak da şehir olarak da avantajlarımız var. Bu ölçüde çalışmak zorundayız" dedi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise 2 yıl aradan sonra fuarı yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Ersözlü, Türkiye'nin en nadide firmalarının fuardaki yerini aldığını dile getirerek, "Çok farklı coğrafyalardan iş insanları katılacak. 60'ın üzerinde ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Bu fuar, özellikle ihracatçı firmalarımız açısından önem arz ediyor" diye konuştu.

TİAD Başkanı Fatih Varlık ile MİB Başkanı Emre Gencer, konuşmalarında sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra kurdele kesilerek fuarların açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 bin metrekare alanda 353 firmanın stant açtığı fuarlar 27 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.