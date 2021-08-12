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TIMETURK / EKONOMİ / Memurun zam pazarlığı: Taraflar ikinci kez bir araya gelecek

Memurun zam pazarlığı: Taraflar ikinci kez bir araya gelecek

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmeleri devam ediyor. Taraflar bugün ikinci kez bir araya gelecek. Bu görüşmede hükümet tarafının teklif vermesi bekleniyor.

2 Saat Önce
2021-08-12 07:39:39
Memurun zam pazarlığı: Taraflar ikinci kez bir araya gelecek

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Memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme sürecinde. Milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren 6'ıncı dönem toplu sözleşme sürecinde taraflar, ikinci kez masaya oturacak. Bu kez hükümet kanadının teklif vermesi bekleniyor.

Mali ve sosyal haklar belirlenecek

Önümüzdeki iki yıllık dönemi ilgilendiren görüşmelerde mali ve sosyal haklar belirlenecek.

İlk görüşmede hükümet ile sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın
ev sahipliğinde bir araya geldi.

Yetkili sendika Memur-Sen taleplerini 91 maddede iletti. 2022 yılı için yüzde 21 oranında zam talebinde bulundu. Bu talep 2023 yılı için yüzde 17 oldu.

"Memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını verdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecinin sadece ücretleri artıran bir mekanizma olmadığını söyledi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise adil bir gelir dağılımı istediklerini belirtti.

22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.

Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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