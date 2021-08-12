Memurun zam pazarlığı: Taraflar ikinci kez bir araya gelecek

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmeleri devam ediyor. Taraflar bugün ikinci kez bir araya gelecek. Bu görüşmede hükümet tarafının teklif vermesi bekleniyor.