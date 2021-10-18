DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Piyasalarda tedirginlik sürüyor
Yusuf Kaplan: “Nerede görülmüş böyle bir “millî” eğitim sistemi?”
Telefonlarda satışlar düştü, kiralama başladı
İtalya'da sol ittifak kazandı
Anadolu Isuzu zarardan kâra geçti
Bakanlıktan taksicilere '12 kural' hatırlatması
850 bin kişilik camiden 4 kişilik camiye
MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi
Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli
3 şirket gelecek yıl aşı pazarına hakim olacak
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun
İngiliz siyasetçileri ölüm tehdidi korkusu sardı
Resmi tatilde EFT ve Havale aynı gün hesaba geçer mi? Hafta sonu EFT yapılır mı?
Hindistan: Bangladeş'i işgal etmeliyiz
Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

TIMETURK / EKONOMİ / Memurluğu bırakıp arıcılığa başladı: 2 kovanla başlayıp 450 kovana ulaştı

Memurluğu bırakıp arıcılığa başladı: 2 kovanla başlayıp 450 kovana ulaştı

İzmir'de yaşayan anne, sağlık sorunları yaşayan çocuğuna doğal bal yedirmek için 2 kovanla başladığı arıcılıkta bir başarı hikayesine imza attı.

7 Saat Önce
2021-10-18 14:40:47
Memurluğu bırakıp arıcılığa başladı: 2 kovanla başlayıp 450 kovana ulaştı

İzmir'de sağlık sorunları yaşayan çocuğuna doğal bal yedirmek için 2 kovanla başladığı arıcılıkta bir başarı hikayesine imza atan anne, genç kızları arıcılığa kazandırmak istiyor.

Seferihisar ilçesinde yaşayan sağlık memuru Aslıhan Özşahin, bağışıklık sistemi zayıf olan ve sürekli hastalanan oğluna şifa olması amacıyla evinin bahçesine koyduğu 2 kovanda bal üretmeye başladı.

Zamanla arıcılığı çok seven ve aldığı eğitimlerle bu işi bilinçli olarak yürüten Özşahin, eşi ve iki oğlunun desteğiyle, son dönemde ıslahı yapılan Ege arısı türünün kraliçelerini üretmeye karar verdi.

Yüksek bal verimiyle tercih gören bu türe olan talebin artmasıyla kapasiteyi 450 kovana ulaştıran Özşahin, bir kraliçe arıyla başladığı işinde geçen yıl 7 bin arılık kapasiteye ulaştı.

Başarılı girişimci, işini öğretmek üzere 6 genç kıza istihdam kapısı açtı.

"BİLİNÇLİ VE DOĞRU ÜRETİM"

Aslıhan Özşahin, AA muhabirine, arıcılığa başladıktan sonra kendisini bulduğunu, doğaya daha çok saygı duymaya başladığını belirtti.

Bu işle ilgili yerli ve yabancı eğitmenlerden ders aldığını, bu süreçte Türkiye'de bu işin bilinçli yapılmadığını gördüğünü aktaran Özşahin, elde ettiği başarının aslında bilinçli ve doğru üretimin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanına kraliçe arı gönderdiklerini vurgulayan Özşahin, şöyle devam etti:

"Suni tohumlama olmadan kraliçelerimizi yetiştiriyoruz. Bu konuda kısa sürede iyi bir isme sahip olduk. Sabahın erken saatinde kalkıp hava kararana kadar çalışıyoruz. 450 kovanım var. Bunların bir kısmını kraliçe üretmek, bir kısmını bal, bir kısmını da koloni satışı için tutuyoruz.

Bu işe başladığımda 'kızım sen memursun ne işin var, 1-2 sene yapıp bıkarsın' diyenler vardı. Bu konuda taş koyan olmadı ancak destekleyen de olmadı. Onlar öyle dedikçe 'ben bu işi yaparım' diyorsun. Kendimi bulduğum bir iş oldu. Zorlukları çok fazla, özellikle fiziki zorluğu çok."

Arıcılığın kadınlar için uygun bir meslek alanı olduğunu, bu mesleği özellikle genç kızlara aşılamak istediğini söyleyen Özşahin, daha fazla kadının arıcılık yapmasını istediğini dile getirdi.

Özşahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefim Türkiye'deki kız çocukları. Ben de kız çocuğu annesiyim ve kızımı zor şartlarda okuttum. Arıcılığı öğrendim ve riskleri nasıl yönetebileceğimi biliyorum. Öğrendiklerimi bu işe ilgi duyan genç kızlara öğretmek, hem kendi işletmemi kurumsallaştırmak hem de bu işi bilinçsiz yapanların elinden almak istiyorum. Meslek sahibi olmayan kız çocuklarının hem doğada kendilerini bulmasını hem de meslek sahibi olmalarını istiyorum. Bu konuda 6 genç kızımızla çalışıyoruz. Koloni hediye ettiğim kızlar da var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş