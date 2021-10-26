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TIMETURK / EKONOMİ / Memurların emekli aylığı nasıl belirleniyor?

Memurların emekli aylığı nasıl belirleniyor?

Sosyal güvenlik uzmanlarının değerlendirmesine göre memurların emekli aylığını memurun derecesi, kademesi, hizmet süresi ve ek göstergesi belirliyor.

1 Saat Önce
2021-10-26 20:02:16
Memurların emekli aylığı nasıl belirleniyor?

Memurların emekli aylığını en çok etkileyen husus ise ek gösterge. Bu da memurun görevine ve unvanına göre belirleniyor. Ekim 2008'den önce göreve başlayan memurların emekli aylığı hesaplamasında gösterge ve katsayı sistemi esas alınıyor. 25 yıl hizmet vermiş memurun aylık bağlama oranı yüzde 75. Yani ortalama aylık kazancın yüzde 75'i emekli aylığı oluyor. Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan memurlar 25 yıl çalışmaları karşılığı ancak ortalama aylık kazançlarının yüzde 50'sini emekli aylığı olarak alabiliyorlar. Bu durum, eski memurların emekli aylıkları ile yeni memurların emekli aylıkları arasında ortalama yüzde 30'luk bir fark doğmasına neden oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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