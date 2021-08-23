Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına 2022 ve 2023 döneminde yapılacak zam oranı belli oluyor. 2 Ağustos'ta başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri dün gece yarısı sona erdi. Hükümetten bu gün memur zamlarına ilişkin son teklif gelecek. Memurlara ne kadar zam yapıldı? Memur 2022 zammı ne kadar oldu? (Polis-Öğretmen-Hemşire) 2022-2023 yüzde kaç zam geldi? Hükümet 2022 yılı için 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkı önerdi. Sendikalar ise teklifi yetersiz bulmuştu. Bakan Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını saat 14.30'da açıklayacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına 2022 ve 2023 döneminde yapılacak zam oranı belli oluyor. 2 Ağustos'ta başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri dün gece yarısı sona erdi. Hükümetten bu gün memur zamlarına ilişkin son teklif gelecek. Memurlara ne kadar zam yapıldı? Memur 2022 zammı ne kadar oldu? (Polis-Öğretmen-Hemşire) 2022-2023 yüzde kaç zam geldi? Hükümet 2022 yılı için 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkı önerdi. Sendikalar ise teklifi yetersiz bulmuştu.

2021 yılında haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memurların maaşlarına temmuz zammı yapılmıştı. Milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşlarına zam aldı. 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.

2021'DE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 4 BİN 881 LİRA OLDU

2021 Temmuz zammı ile birlikte milyonlarca memurun maaşına zam geldi. Yapılan zamla birlikte en düşük memur maşı da değişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

MEMURLARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona eriyor. Bakan Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını saat 14.30'da açıklayacak. Öğretmenler de alacakları zammı merak etmeye başladı. 1-4 kademedeki öğretmen 2021 Temmuz zammı ile birlikte 6.587 lira maaş alıyordu. Peki 2022'de öğretmenler ne kadar maaş alacak? Memurlara ve dolayısıyla öğretmenlere yapılacak zam oranının belli olması için az bir süre kaldı. 2 Ağustos ayı başında başlayan görüşmelerde bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak teklif getirdi ve taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talep etti. Hükümetin ilk teklifi ise 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları oldu. 12 Ağustos'ta açıklanan hükümet teklifinin ardından da sendikalarla Çalışma Bakanlığı arasında müzakere süreci devam etti.

MEMUR 2022-2023 ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memurlara yapılan zam henüz açıklanmadı. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona erecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maaşları yapılacak artışı bugün açıklayacak. Açıklamanın 14.00'te yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerin gözü bugün açıklanacak 2022-2023 memur maaş zamlarında olacak.

2021 TEMUZ MEMUR MAAŞLARI

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

MEMUR NEDİR?

Memur devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibariyle 2,658,555 kişi memur olarak görev yapmakta.[

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.