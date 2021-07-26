Memurlara 2022'de ne kadar zam yapılacak? 2022-2023 memur zammı ne kadar olacak?

Memurlara 2022'de ne kadar zam yapılacak? 2022 memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren zam görüşmeleri başlıyor. Memur-Sen'den memurların 2022 ve 2023 yılında yılı için zam talebi geldi. Memur-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı. Sendikanın zam teklifi şöyle: Kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 21, 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere yüzde 17 zam yapılsın.

Memurlara 2022'de ne kadar zam yapılacak? 2022 memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren zam görüşmeleri başlıyor. Memur-Sen'den memurların 2022 ve 2023 yılında yılı için zam talebi geldi. Memur-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı. Sendikanın zam teklifi şöyle: Kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 21, 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere yüzde 17 zam yapılsın.

Memurların ceplerine girecek maaşın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Memur-Sen zam teklifini açıkladı. Açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Milyonlarca mmeurun gözü kulağı toplu sözleşmelerden çıkacak zam kararında. Memur-Sen'in teklifinden sonra memurlar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Memurlara 2022'de ne kadar zam yapılacak? 2022 memur zammı ne kadar olacak?

Memurlara 2022'de ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca memurun merakla beklediği 2022 ve 2023 yılı zamları için toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Memur-Sen'den yapılan zam teklifi memurları heyecanlandırdı. 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep edildi. Ayrıca memurlara seyyanen 600 TL zam da istendi.Belirtirtilen rakamlar sadece Memur-Sen'in teklifi. Güröşemeler 2 Ağustos'ta başlayacak. Son söz yapılacak zam görüşmelerinden sonra söylenecek. Memurların 2022 ve 2023 zamları henüz netlik kazanmadı.

2022-2023 memur zammı ne kadar olacak?

Memurlar için kritik döneme girildi. Memurların alacakları 2022 ve 2023 zamları için Memur-Sen'den teklif geldi. 2 Ağustos'ta yapılacak ilk görüşme öncesi Memur-Sen tekliflerini şöyle sıraladı;

1- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 21, 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere yüzde 17 zam yapılsın.

2- Kamu görevlilerinin aylık, yan ödeme ve taban aylık katsayılarına; 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 3, 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı artışı yapılsın.

3- 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararları tazmin edilsin, kamu görevlilerine 31.12.2021 tarihi itibariyle net 600 TL seyyanen zam verilsin.

4- En düşük memur maaşı yükseltilmeli, ilk yıl 1.644 TL, ikinci yıl 1.206 TL Zam verilmeli. Teklifimizle 4.239 TL olan en düşük memur maaşı (Hizmetli bekâr – 2021 Temmuz); 1 Ocak 2022'de 5.883 TL, 1 Ocak 2023'de 7.089 TL olacak.

5- Gelir vergisinde yüzde 15'lik oranı aşan kısım kamu işverenince ödensin.

6- Kamu görevlilerinin yıl içerisindeki maaş ve gelir kaybı tazmin edilsin.

7- Taban aylığından gelir vergisi kesilmesin.

8- Yerel yönetimler dâhil kamuda mevcut sözleşmeli statüde çalışan personel kadroya geçirilsin, sözleşmeli personel istihdam etme yanlışına son verilsin.

9- Vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam, usta öğretici ve fahri kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapanlar kadroya geçirilsin.

10- Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılsın, bu hizmet sınıfı yürürlükten kaldırılsın.

11- Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.

Memur nedir?

Memur devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.

Türkiye'de uygulanan kamu personel rejiminde, memurluk önemli bir istihdam tipi olarak yer almakta olup mevcut kamu çalışanlarının yaklaşık üçte ikisi memurlardan oluşmaktadır.[1] Devlet Personel Başkanlığı'nın Temmuz 2013 verilerine göre Türkiye'de devlet 3.112.651 kamu personeli istihdam ederken, bu sayının 2.188.763'ü memurlardan oluşmaktadır. Kamu personeli sayısı TÜİK'in Haziran 2013 toplam istihdam verileriyle karşılaştırıldığında toplam istihdamın %11,8'lük kısmının kamu personeli olduğu görülmektedir.

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.