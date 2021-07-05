Memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak? Memur zam oranı ne kadar? Milyonlar kişinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlarla birlikte milyonlarca kişinin maaşına yapılacak zam oranı da belli oldu. Peki memurlara temmuzda ne kadar zam yapılacak? Memur temmuz zammı ne kadar? Memurlara kaç lira zam yapılacak? İşte memur ve emeklilerin temmuz zam oranı...

Memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak? Memur zam oranı ne kadar? Milyonlar kişinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlarla birlikte milyonlarca kişinin maaşına yapılacak zam oranı da belli oldu. Peki memurlara temmuzda ne kadar zam yapılacak? Memur temmuz zammı ne kadar? Memurlara kaç lira zam yapılacak? İşte memur ve emeklilerin temmuz zam oranı...

Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.

Memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

Emekli temmuz zammı ne kadar?

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?

En düşük memur maaşı da memurlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki en düşük memur maaşı kaç para oldu? Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükseldi.

ÖĞRETMENLER TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Milyonlarca öğretmen temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını araştırmaya başladı. Peki öğretmenlerin temmuz maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında öğretmenlere kaç para zam yapılacak? Kıdem yılı 1/4 olan 25 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenler Ocak ayında 5 bin 354 TL maaş alıyordu. Aynı öğretmenin Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte maaşının 5 bin 744 olması bekleniyor. Kıdem yılı 1/4 olan 25 yıl ve üzeri görev yapan bir öğretmene temmuz ayında maaşında yaklaşık olarak 400 lira gibi bir artış yapılması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.