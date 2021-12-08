Memurlar için 3'lü zam kapıda

Ocak 2022'de milyonlarca memur yeni zamlarla beraber maaşını alacak. 2021 yıl sonu yaklaşırken 'Memur zammı kaç TL olacak, memur enflasyon farkı ne kadar olacak?' soruları gündemdeki sıcaklığını artırırken, memur için zam formülleri de ortaya çıktı.

Zam oranı seyyanen bir artış tutarı ile tespit edilebileceği gibi, oransal bir refah payı da belirlenebilecek. Yüzde 5'lik zam oranının yükseltilmesi de bir seçenek.

İşlemin, zamların yansıtılacağı 15 Ocak'taki ilk maaş ödemelerine yetişmesi planlanıyor. Söz konusu zam için sendika ile bakanlık yetkilileri çalışma yapacak. Yapılacak düzenlemenin detayları çalışmalarla belli olacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre memurların enflasyon farkı yüzde 7.48 oldu. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

İŞTE BEKLENEN MEMUR ZAMMI İLE ÖRNEK HESAPLAMA

Yıl sonu enflasyonu yüzde 24 çıkarsa, memurların yüzde 5'lik zammı yüzde 11.33'lük enflasyon farkı ile yüzde 16.33'ü bulacak. Ancak bu, yıllık enflasyonun altında kalacağından, aradaki fark da seyyanen olarak ek protokol ile ödenebilecek. Burada doktorlarda olduğu gibi seyyanen bir miktar belirlenebileceği gibi, bu şekilde oransal bir refah payı da tespit edilebilecek.

MEMUR İÇİN 3'LÜ ZAM!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sosyal refah payının ne kadar olacağı görüşmelerde netleşecek. Asgari ücret belirlendikten sonra bu konuya odaklanacak şekilde bir araya geleceğiz" dedi. Enflasyon farkının zaten yansıtılacağını belirten Yalçın, "Enflasyon rakamının üzerinde bir şey yapıldığında alım gücü korunmuş olur. Şu an herhangi bir rakam telaffuz etmem doğru olmaz. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz" diye konuştu.

TEMMUZ-KASIM VERİLERİNE GÖRE

5 AYLIK ENFLASYON: % 10.48

ENFLASYON FARKI: % 10.48 - % 3 = % 7.48

OCAK ZAMMI:

% 5 zam

% 7.48 enflasyon farkı

Ayrıca ek zam

YILLIK % 24 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

6 AYLIK ENFLASYON: % 14.33

ENFLASYON FARKI: % 14.33 - % 3 = % 11.33

OCAK ZAMMI:

% 5 zam

% 11.33 enflasyon farkı

Ayrıca ek zam

Kaynak: sondakika.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.